Силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон за ночь

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 41 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по девять беспилотников сбили над Крымом и Самарской областью, восемь — над Саратовской, семь — над Волгоградской и Ростовской, а также один — над территорией Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в портовой инфраструктуре Темрюка началось возгорание после ударов дронов ВСУ. Никто не пострадал, персонал оперативно эвакуировали.

Также днем ранее жилой многоквартирный дом, магазины и автомобили пострадали в Воронежской области в результате атаки ВСУ.