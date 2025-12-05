Дроны ВСУ атаковали порт в Краснодарском крае

Пожар начался в порту Темрюка после атаки БПЛА

Украинские БПЛА атаковали город Темрюк. После удара по порту произошло возгорание инфраструктуры, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Весь персонал порта оперативно эвакуировали.

Согласно информации МЧС России по Краснодарскому краю, на место ЧП выехали 32 специалиста и восемь единиц спецтехники.

Ранее в Смоленской области силы ПВО предотвратили атаку ВСУ. Военные сбили украинский беспилотник. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Также вражеские дроны ликвидировали в Ростовской области. В пригороде Ростова-на-Дону прогремели несколько взрывов. Местных жителей призвали спрятаться в помещениях без окон.