Силы ПВО сбили БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские беспилотники в двух районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

“Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области - в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется”, – написал он.

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае. После ЧП случился пожар на порту. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Весь персонал порта быстро эвакуировали. На место происшествия прибыли 32 спасателя и восемь единиц специальной техники.

Вчера за ночь силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над Россией. Больше всего дронов уничтожили над Крымом – 21. Также БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, Ставропольским краем, Белгородской, Брянской, Воронежской областями и другими регионами.