В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Аэропорт Кирова тоже временно ограничил прием и отправку самолетов, добавил представитель Росавиации.

Ранее Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково. Диспетчеры воздушной гавани задержали 20 рейсов на вылет и 19 на прилет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал жителей о возможном прилете беспилотника. Он добавил, что для обеспечения безопасности в юго-западных районах временно снизили скорость мобильного интернета. Один БПЛА сбили в Тосненском районе региона.