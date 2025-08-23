Названо число задержанных в Пулково рейсов из-за воздушной угрозы
Диспетчеры Пулково задержали 20 рейсов на вылет и 19 на прилет из-за ограничений
Пассажиры 20 рейсов столкнулись с задержками вылетов из аэропорта Пулково в связи с введенными ограничениями на время воздушной угрозы. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры взяли под контроль обеспечение прав не улетевших в положенное время людей.
В пресс-службе ведомства добавили, что, в воздушной гавани задержали 20 самолетов, еще 19 не смогли приземлиться.
Столкнувшимся с нарушением прав пассажиров рекомендовали обратиться в мобильную приемную, которая работает в Пулкове в круглосуточном режиме.
Временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково в субботу, 23 августа, ввела Росавиация.
В ведомстве пояснили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил предупреждение о прилете в регион беспилотника.
Летательный аппарат дежурные средства противовоздушной обороны сбили в Тосненском районе.
Глава региона подчеркнул, что в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировали.