Названо число задержанных в Пулково рейсов из-за воздушной угрозы

Диспетчеры Пулково задержали 20 рейсов на вылет и 19 на прилет из-за ограничений

Пассажиры 20 рейсов столкнулись с задержками вылетов из аэропорта Пулково в связи с введенными ограничениями на время воздушной угрозы. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры взяли под контроль обеспечение прав не улетевших в положенное время людей.

В пресс-службе ведомства добавили, что, в воздушной гавани задержали 20 самолетов, еще 19 не смогли приземлиться.

Столкнувшимся с нарушением прав пассажиров рекомендовали обратиться в мобильную приемную, которая работает в Пулкове в круглосуточном режиме.

Временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково в субботу, 23 августа, ввела Росавиация.

В ведомстве пояснили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил предупреждение о прилете в регион беспилотника.

Летательный аппарат дежурные средства противовоздушной обороны сбили в Тосненском районе.

Глава региона подчеркнул, что в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировали.