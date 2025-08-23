Беспилотник сбили в Ленобласти

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти», — написал он.

Обошлось без жертв и разрушений, уточнил глава региона.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России.

Четыре БПЛА самолетного типа ликвидировали над Ростовской областью, два — над Волгоградской.

Обломки сбитого беспилотника повредили контактную сеть рядом со станцией Сергеевка в Ростовской области. Из-за этого движение поездов приостановилось.