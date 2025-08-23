Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково

Петербургский аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко .

Он подчеркнул, что временные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей о возможном прилете беспилотника.

Он добавил, что для обеспечения безопасности в юго-западных районах временно снизили скорость мобильного интернета.

«Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти», — сообщил Дрозденко.

В последний раз воздушную опасность в регионе объявляли 3 августа. За первые несколько часов дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью три беспилотника, запущенные с Украины.

В первой половине августа директор по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши оценила ущерб аэропорту Пулково из-за постоянных отмен и задержек рейсов в 100 — 150 миллионов рублей недополученной прибыли.

Она добавила, что речь идет только об убытках аэропорта и не включает затраты перевозчиков.