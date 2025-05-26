В аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославль», — написал он.

До этого Кореняко заявил о введении ограничений на прием и выпуск ВС в аэропортах Домодедово и Жуковский. Он отметил, что экипажи лайнеров, диспетчеры и сотрудники службы авиагаваней принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что силы ПВО сбили ночью пять беспилотников над регионом. Похожая ситуация в Московском регионе. Мэр столицы Сергей Собянин утром сообщил об уничтожении трех дронов на подлете к городу.