Средства ПВО сбили ночью 5 дронов в Калужской области

Военные нейтрализовали за ночь пять беспилотников ВСУ в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Он отметил, что БПЛА уничтожили в период с 02:00 до 05:00. Средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона в Жуковском районе, один — в Думиничском и один — на окраине Обнинска.
На место ЧП прибыли оперативные группы. Губернатор добавил, что обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Ивановскую область, сообщили «Известия». Фрагменты БПЛА упали на территории промзоны в Кинешме. В результате ЧП никто не пострадал, повреждения получила хозяйственная постройка для хранения упаковки.
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