Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал он.

До этого глава города написал об еще одном уничтоженном БПЛА, летевшем на Москву.

Ранее пресс-служба правительства Ивановской области сообщила, что в Кинешме отразили атаку дронов. Обломки беспилотников упали в промзоне. Хозяйственная постройка для хранения упаковки получила повреждения. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Обошлось без пострадавших.

Ранее в небе над Липецкой области столкнулись два украинских БПЛА Ан-196 «Лютый». Местный рыбак стал свидетелем необычной аварии и зафиксировал событие на камеру.