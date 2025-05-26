Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск самолетов

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Временные ограничения на полеты вводили в столичных аэропортах и 25 мая. В воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковский меры безопасности ввели в 20:25 по московскому времени.

В этот день системы противовоздушной обороны оббили атаку трех беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты в Москве. Всего в период с 13:00 до 20:00 военнослужащие нейтрализовали над регионами 51 дрон. Примерно треть из них уничтожили над территорией Курской области.