Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск самолетов

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По его словам, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Временные ограничения на полеты вводили в столичных аэропортах и 25 мая. В воздушных гаванях Внуково, Домодедово и Жуковский меры безопасности ввели в 20:25 по московскому времени.
В этот день системы противовоздушной обороны оббили атаку трех беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать объекты в Москве. Всего в период с 13:00 до 20:00 военнослужащие нейтрализовали над регионами 51 дрон. Примерно треть из них уничтожили над территорией Курской области.
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