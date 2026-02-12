В аэропортах Котласа и Кирова ввели временный запрет на полеты

В аэропорту Котласа ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом утром 12 февраля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил он.

Также полеты самолетов временно ограничили в аэропорту Кирова.

Накануне запрет на полеты вводили в Калуге, Ульяновске и Нижнекамске. Воздушное пространство часто закрывают, если в небе есть угроза атаки БПЛА.

Сегодня ночью силы ПВО ликвидировали беспилотники в Волгоградской области. Из-за падения обломков дронов на объекте Минобороны около поселка Котлубань начался пожар. На время тушения местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Также утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили беспилотники в трех районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. В результате ЧП никто не пострадал.