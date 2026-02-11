В Калуге, Ульяновске и Нижнекамске ввели ограничения на полеты самолетов

В аэропортах Калуги, Ульяновска и Нижнекамска ввели временный запрет на полеты самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

«Калуга (Грабцево), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 05:52 по московскому времени.

В 06:22 Кореняко добавил, что запрет ввели еще в аэропорту Нижнекамска. По словам пресс-секретаря ФАВТ, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого, ночью, вводили запрет на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда. Утром ограничения сняли. Также самолеты выпускать и запускать запретили в Чебоксарах.

Вчера за вечер над регионами России перехватили почти 48 беспилотников. Больше всего дронов сбили в Ростовской области — 17, по 10 БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае и Белгородской области, три — в Крыму и один — в Воронежской области. Еще семь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.