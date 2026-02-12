Жителей волгоградского поселка эвакуировали из-за пожара на объекте Минобороны
В Волгоградской области эвакуировали жителей поселка Котлубань из-за пожара на объекте Минобороны после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», — процитировала его слова пресс-служба Волгоградской области.
Бочаров отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений на гражданских объектов тоже нет.
Для эвакуированных жителей подготовили пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
Ранее глава Ростовской области заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в трех районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Информация о пострадавших и нарушениях не поступала.