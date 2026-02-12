Средства ПВО сбили дроны в трех районах Ростовской области
Ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в трех районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Уничтожены БПЛА в трех районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.
Слюсарь призвал местных жителей быть осторожнее. Беспилотная опасность в регионе сохранилась.
Также этой ночью украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков на объекте Минобороны в районе поселка Котлубань случилось возгорание.
Сотрудники экстренных служб оперативно отправились тушить огонь. На время ликвидации пожара жителей поселка эвакуировали. Пункты временного размещения подготовили в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.