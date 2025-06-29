Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ во Владивостоке не нашли

Во Владивостоке в эвакуированном торговом центре не обнаружили утечку газа, проверка продолжается. Об этом заявили в пресс-службе правительства Приморского края, сообщило РИА «Новости» .

«Проверили помещения с газоанализатором — ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс — ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников», — сказали в пресс-службе.

В соцсетях распространилась информация об эвакуации ТЦ «Реми» во Владивостоке якобы из-за утечки газа. Пострадали восемь человек, в удовлетворительном состоянии. Госпитализация никому не потребовалась.

Как ранее рассказал 360.ru один из очевидцев, ЧП произошло в продуктовом магазине. На его глазах сотрудники, которые сидели за кассами, начали падать в обморок. Всех посетителей срочно вывели на улицу.

Обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура начала проверку.