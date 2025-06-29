Массовое отравление газом произошло в супермаркете во Владивостоке

Посетители и работники супермаркета во Владивостоке отравились газом. Людей эвакуировали из здания, проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Прокуратуры.

«На место происшествия оперативно прибыли уполномоченные органы, в том числе медицинские работники и пожарные службы», — отметили в ведомстве.

Сотрудников супермаркета обследуют врачи.

По данным Telegram-канала Amur Mash, в торговом центре произошла утечка неизвестного газа. Из-за ЧП работники и посетители начали терять сознание. Канал опубликовал кадры эвакуации.

Ранее в Пермском крае угарным газом отравились четыре девочки. Детей нашли без сознания в квартире, двое из них погибли. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Криминалисты осмотрели квартиру, изъяли необходимые улики и назначили проведение экспертиз для выяснения всех обстоятельств.