Три человека упали в обморок в ТЦ во Владивостоке, где произошла утечка газа

В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали несколько человек. Очевидец Станислав рассказал 360.ru, что трое работников одного из продуктовых магазинов упали в обморок, началась эвакуация.

«Стояли в очереди на кассе, сотрудники начали падать в обморок один за другим, при мне упало три человека в обморок примерно в одном и том же месте. Другие сотрудники начали выносить их из-за касс, приносили воду, пытались как-то им помочь, помогали сотрудники зала, вызывали скорую и пожарных. Сотрудники начали закрывать кассы и просить, чтобы все выходили на улицу», — сообщил он.

Как рассказал РИА «Новости» представитель Минздрава Приморья, восемь человек пострадали, все в легкой степени.

«Пока никого не госпитализировали», — сказал собеседник.

В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что на месте происшествия работают спасатели.

«Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают», — пояснили в ведомстве.

Массовое отравление произошло в ТЦ «Реми Сити» на улице Борисенко, написал Telegram-канал Baza. Спасатели пока не выяснили, где произошла утечка. Они используют газоанализаторы для поиска. Уже проверен почти весь магазин, но источник утечки не найден. Слабый запах аммиака чувствуется возле одной из касс.

Прокуратура Приморского края начала проверку. В настоящее время проводится медицинское обследование работников.