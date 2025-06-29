Никто из пострадавших в ТЦ Владивостока не попал в больницу

Минздрав: из-за ЧП в торговом центре во Владивостоке никто серьезно не пострадал

Все пострадавшие из-за ЧП в торговом центре Владивостока люди находятся в сознании и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«В настоящее время восемь человек осматриваются врачами. Все в сознании, в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

Всего к ТЦ прибыли три бригады скорой помощи. Никого из пострадавших не госпитализировали, медики продолжают работать на месте ЧП.

Ранее стало известно о возможной утечке газа в торговом центре. Очевидец рассказал 360.ru, что при нем три человека упали в обморок, после чего началась эвакуация. По факту ЧП региональная Прокуратура начала проводить проверку.

Telegram-канал Baza сообщил, что специалисты с помощью газоанализаторов выясняют, где именно произошла утечка. Слабый запах аммиака заметили возле одной из касс.