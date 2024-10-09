Устроившего массовое ДТП под Серпуховом водителя грузовика арестовали

Водителя грузовика, ставшего виновником массового ДТП под Серпуховом, арестовали до 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Подмосковью.

Авария произошла в понедельник на 103-м километре федеральной трассы «Крым». Водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с десятью автомобилями, ехавшими в попутном направлении.

В массовой аварии погибли водитель и пассажиры автомобиля Renault Logan — мужчина, женщина и их 39-летний сын. Еще трое получили травмы. Против виновника возбудили уголовное дело. При этом его автомобиль ездил с действующим талоном техосмотра.

Ранее в тот же день четыре автомобиля не поделили дорогу на Варшавском шоссе в Москве. В столкновении пострадал семилетний ребенок.