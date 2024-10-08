Устроивший смертельное ДТП в Подмосковье грузовик был технически исправным

ГАИ: попавший в массовое ДТП в Серпухове грузовик проходил техосмотр

Грузовик, из-за которого в Подмосковье произошло массовое ДТП с тремя погибшими, проходил технический осмотр. Об этом сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола. Его слова привело РИА «Новости».

«Он прошел техосмотр в Московской области у оператора. <...> Ездил с действующим техническим осмотром», — сказал Чипурин.

Четыре грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в минувший понедельник, 7 октября, на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. По данным прокуратуры Московской области, жертвами массовой аварии стали водитель и пассажиры автомобиля Renault Logan — мужчина, женщина и их 39-летний сын.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего водителя, совершившего массовое ДТП. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте.