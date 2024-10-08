Грузовик, из-за которого в Подмосковье произошло массовое ДТП с тремя погибшими, проходил технический осмотр. Об этом сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола. Его слова привело РИА «Новости».
«Он прошел техосмотр в Московской области у оператора. <...> Ездил с действующим техническим осмотром», — сказал Чипурин.
Четыре грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в минувший понедельник, 7 октября, на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. По данным прокуратуры Московской области, жертвами массовой аварии стали водитель и пассажиры автомобиля Renault Logan — мужчина, женщина и их 39-летний сын.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего водителя, совершившего массовое ДТП. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте.
Лукашенко рассказал о контактах с Украиной
Сувениры из Коломны представят в финале всероссийского конкурса
Международная конференция к 130-летию писателя Пильняка пройдет в Коломне
Устроивший смертельное ДТП в Подмосковье грузовик был технически исправным
Мастерицы из Коломны стали лауреатами всероссийского конкурса костюмов
Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией из-за политики
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте