Четыре автомобиля не поделили Варшавское шоссе в Москве. Пострадал ребенок

Мальчик пострадал в ДТП с 4 авто на Варшавском шоссе в Москве

Фото: РИА «Новости»

Семилетний мальчик пострадал в массовом ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Дорожная авария произошла в районе дома № 32. Ее участниками стали четыре автомобиля.

«В результате <…> мальчик 2017 года рождения, находившийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

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