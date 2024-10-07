Четыре автомобиля не поделили Варшавское шоссе в Москве. Пострадал ребенок

Мальчик пострадал в ДТП с 4 авто на Варшавском шоссе в Москве

Семилетний мальчик пострадал в массовом ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

Дорожная авария произошла в районе дома № 32. Ее участниками стали четыре автомобиля.

«В результате <…> мальчик 2017 года рождения, находившийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.