Четыре автомобиля не поделили Варшавское шоссе в Москве. Пострадал ребенок

Семилетний мальчик пострадал в массовом ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.
Дорожная авария произошла в районе дома № 32. Ее участниками стали четыре автомобиля.
«В результате <…> мальчик 2017 года рождения, находившийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.
Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.
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