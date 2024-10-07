Уголовное дело завели после смертельной аварии на трассе М-2 в Подмосковье

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 45-летнего водителя, совершившего массовое ДТП на проходящей через городской округ Серпухов федеральной трассе М-2 «Крым». Жертвами аварии стала семья из трех человек, сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

«Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — указали в сообщении.

По данным прокуратуры Московской области, в результате массовой аварии погибли водитель и пассажиры автомобиля Renault Logan — семейная пара и их 39-летний сын. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

Серпуховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Четыре грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись на участке трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. По данным МВД, в ДТП погибли три человека, еще троих доставили в больницу с различными травмами. 360.ru опубликовал видео с места происшествия.