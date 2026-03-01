Ушедшего из дома в Самаре 11-летнего мальчика нашли живым

В Самаре 11-летнего ребенка, который вышел из дома и пропал, нашли в тот же день. Мальчик жив и здоров, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону. Подробностей пока нет.

«В отношении мальчика противоправных действий не совершалось. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Они поблагодарили неравнодушных самарцев, поисковиков и представителей СМИ за помощь.

Данные об исчезновении ребенка в Октябрьском районе Самары появились вечером 28 февраля. Отмечалось, что ребенок вышел из дома и не вернулся и может нуждаться в медпомощи. Весь личный состав городского управления МВД ориентировали на поиски.

Ранее в Смоленске во время прогулки с собакой пропала девятилетняя девочка. Ее нашли живой и невредимой на третий день. Оказалось, что ее похитили. Подозреваемого задержали. Глава города Александр Новиков пообещал, что преступник ответит по всей строгости закона.