Мэр Смоленска пообещал, что похититель девочки ответит по всей строгости закона

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой и невредимой, ее похититель ответит по всей строгости закона. Об этом заявил мэр города Александр Новиков в телеграм-канале.

Сотрудники регионального СК России и полицейские установили личность подозреваемого в похищении ребенка и задержали его.

«С ним работают следователи, устанавливаются все детали произошедшего. Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — написал градоначальник.

Новиков поблагодарил правоохранителей, поисковиков и неравнодушных горожан, помогавших искать девочку.

Ребенок пропал во вторник, 24 февраля, когда ушла из дома на прогулку с собакой. Девочку нашли на третий день в квартире сожительницы подозреваемого, который находился там же. Выяснилось, что он работал в такси и полгода следил за ребенком.