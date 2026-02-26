Мэр Смоленска пообещал, что похититель девочки ответит по всей строгости закона
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой и невредимой, ее похититель ответит по всей строгости закона. Об этом заявил мэр города Александр Новиков в телеграм-канале.
Сотрудники регионального СК России и полицейские установили личность подозреваемого в похищении ребенка и задержали его.
«С ним работают следователи, устанавливаются все детали произошедшего. Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — написал градоначальник.
Новиков поблагодарил правоохранителей, поисковиков и неравнодушных горожан, помогавших искать девочку.
Ребенок пропал во вторник, 24 февраля, когда ушла из дома на прогулку с собакой. Девочку нашли на третий день в квартире сожительницы подозреваемого, который находился там же. Выяснилось, что он работал в такси и полгода следил за ребенком.