Уровень воды в реке у Ишима поднялся на восемь сантиметров | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 08:52 Уровень воды в реке у Ишима поднялся на восемь сантиметров Уровень воды в реке возле города Ишим в Тюменской области поднялся до 1045 см Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области достиг 1045 сантиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тюменской области.

Согласно данным гидрологического бюллетеня, вода в реке поднялась на восемь сантиметров. Позже в правительстве добавили, что уровень достиг 1046 сантиметров.

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«Идет интенсивный рост уровня воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах Тюменской области. Переместите детей, пенсионеров, маломобильных и больных в безопасную зону», — призвали в пресс-службе администрации.

Вопросы, связанные с паводком, можно задать, позвонив по телефону горячей линии 122 (кнопка 3).

Ранее спасатели начали укреплять временную земляную насыпь на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе на фоне подъема уровня воды. Паводковую обстановку в регионе осложнил штормовой ветер. Власти также объявили экстренную эвакуацию в селе Абатское из-за наводнения.