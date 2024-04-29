Уровень воды в реке у Ишима поднялся на восемь сантиметров | 360°

29 апреля 2024, 08:52
Уровень воды в реке у Ишима поднялся на восемь сантиметров
Уровень воды в реке возле города Ишим в Тюменской области поднялся до 1045 см
Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области достиг 1045 сантиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тюменской области.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, вода в реке поднялась на восемь сантиметров. Позже в правительстве добавили, что уровень достиг 1046 сантиметров.
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«Идет интенсивный рост уровня воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах Тюменской области. Переместите детей, пенсионеров, маломобильных и больных в безопасную зону», — призвали в пресс-службе администрации.
Вопросы, связанные с паводком, можно задать, позвонив по телефону горячей линии 122 (кнопка 3).
Ранее спасатели начали укреплять временную земляную насыпь на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе на фоне подъема уровня воды. Паводковую обстановку в регионе осложнил штормовой ветер. Власти также объявили экстренную эвакуацию в селе Абатское из-за наводнения.
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