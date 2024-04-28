Штормовой ветер снес деревья и остановки в Тюмени | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 19:56 Штормовой ветер снес деревья и остановки в Тюмени РИА «Новости»

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Ливень и сильный ветер дважды за день наблюдались в Тюмени. Последствия стихии затронули разные районы города — улетали остановочные пункты, падали деревья и светофоры, сообщило Ura.ru.

По словам очевидцев, остановка упала на автомобиль на Харьковской улице. Другой горожанин поделился фотографией рухнувшего светофора возле супермаркета.

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Штормовой ветер осложнил и паводковую обстановку в Тюменской области. Уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров. На трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск возникла автомобильная пробка. На фоне подъема уровня воды сотрудники МЧС на этом участке федеральной трассы начали укреплять временную земляную насыпь.

В первых числах апреля штормовой ветер обрушился на Москву. Его порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Под натиском стихии падали деревья. Москвичей просили быть осторожными и внимательными на улице.