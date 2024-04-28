Участок федеральной трассы начали укреплять в Тюменской области | 360°

Общество 28 апреля 2024, 15:28 Участок федеральной трассы начали укреплять в Тюменской области Спасатели в Тюменской области начали укреплять земляную насыпь на участке трассы

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Сотрудники МЧС начали укреплять временную земляную насыпь на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области на фоне подъема уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Если в ходе мониторинга выявляются протечки, сотрудники МЧС укрепляют и дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды», — заявили в МЧС.

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К работам привлекли почти 220 специалистов, задействовали 17 единиц техники и семь плавсредств. На этом участке организовали реверсивное движение.

Власти объявили экстренную эвакуацию в селе Абатское из-за наводнения. Уровень воды в Ишиме возле этого населенного пункта достиг отметки в 1199 сантиметров.