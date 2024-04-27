В селе Абатское в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 09:57 В селе Абатское в Тюменской области объявили экстренную эвакуацию Глава Абатского района Васильев объявил эвакуацию в селе из-за наводнения РИА «Новости»

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Экстренную эвакуацию объявили в селе Абатское Тюменской области. Об этом заявил глава Абатского района Александр Васильев. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское», — подчеркнул Васильев.

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По его словам, сейчас в населенном пункте возникла реальная опасность затопления улиц. На фоне происходящего он призвал жителей, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, собрать документы и ценные вещи, белье и лекарства, отключить электричество и газ и прибыть к пункту сбора или ПВР.

По состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени) уровень воды в Ишиме в селе Абатское достиг 1199 сантиметров.

По последним данным, в Тюменской области число эвакуированных людей превысило 5,1 тысячи. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, более 2,8 тысячи приусадебных участков и 19 участков дорог, уточнил РБК.