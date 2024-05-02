«Урод». В Люберцах прохожий ударил школьницу | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 16:59 «Урод». В Люберцах прохожий ударил школьницу Неизвестный в Люберцах пнул автомобиль и ударил проходившую мимо школьницу

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В Люберцах мужчина ударил школьницу, которая проходила мимо вместе с одноклассниками. Об этом 360.ru рассказала мама пострадавшей девочки.

По ее словам, школьница отпросилась погулять с классом на площадке.

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«Когда они шли на площадку, напал этот урод на нее. Они просто шли, даже ничего не говорили. Он просто пнул автомобиль. В это время дети проходили мимо, и ей влетело следом. Все», — поделилась женщина.

Она добавила, что сейчас с дочерью направляется в больницу.

«Мы сейчас были в травмпункте, едем вот к лору сейчас, к лору зайдем и узнаем, есть ли перелом точно, потом уже будем смотреть, что и как», — рассказала мама пострадавшей.

На кадрах, которые появились в распоряжении 360.ru, видно, как мужчина бил припаркованные машины. Когда он поравнялся с девочкой, то со всей силы ударил ее. Школьница упала на землю, а злоумышленник скрылся.

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