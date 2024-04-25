Уголовное дело завели на воспитательницу детского сада в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 04:18 Уголовное дело завели на воспитательницу детского сада в Подмосковье СК: уголовное дело возбудили против воспитательницы, ударившей ребенка в Щелкове Freepik

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В Щелкове возбудили уголовное дело против воспитательницы детского сада № 64 «Малышок», несколько раз ударившей ребенка. Экзекуция попала на видео. Заведующая дошкольным учреждением Татьяна Барсукова рассказала 360.ru, что на время проверки воспитателя отстранили от работы.

«На данный момент проводится проверка, воспитатель отстранен от работы», — заявила Барсукова.

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В региональном следственном комитете сообщили, что в отношении воспитателя возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Воспитатель во время прогулки детей ударила одного из них. В другой день она грубо оттащила за руку девочку», — уточнили в СК.

Следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего.

В Щелковской городской прокуратуре также сообщили о проведении проверки после публикации видеоролика с избиением ребенка. По ее результатам оценят действия должностных лиц и при необходимости примут меры прокурорского реагирования».

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором воспитательница детсада на прогулке несколько раз ударила одного из детей. В другом эпизоде женщина грубо перетащила за руку маленькую девочку. По данным канала, видео снял житель одного из соседних домов со своего балкона.

Этот детский сад не в первый раз попадает в новостные сводки. В феврале этого года из него сбежала на поиски матери трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра педагогов. На улице ребенка увидела соседка, которая и отвела ее домой. Мать ребенка написала заявление в полицию.