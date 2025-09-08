Упавший в Подмосковье самолет потерял часть деталей после удара о землю

Упавший в Подмосковье легкомоторный самолет сняли на видео

Совершивший жесткую посадку в районе Лыткарина легкомоторный самолет потерял часть деталей. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, оказавшиеся в распоряжении 360.ru.

На них видно часть отлетевшей обшивки, вероятно, одного из крыльев самолета.

Об аварийной посадке легкомоторного самолета в районе Лыткарина в понедельник, 8 сентября, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве заявили, что на борту находились два пилота, которые в результате падения самолета не пострадали. Предварительной причиной аварии следователи назвали отказ двигателя.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что упавший самолет вылетел с посадочной площадки Мячково.

Сотрудники ведомства начали проверку соблюдения законов по эксплуатации воздушного транспорта. По итогам работы прокуроры примут меры реагирования.