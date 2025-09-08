Легкомоторный самолет упал в Подмосковье после отказа двигателя

Днем в понедельник в Московской области аварийную посадку совершил легкомоторный самолет. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина — отказ двигателя.

На борту находились два пилота, они не пострадали. Тем не менее воздушное судно получило значительные повреждения.

Следователи проводят осмотр места авиапроисшествия.

Правоохранители организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Несколько дней легкомоторный самолет рухнул в Луховицах, пилот погиб. Также ранее Х-32 «Бекас» разбился в Александро-Невском районе Рязанской области, рядом с селом Зимарово. Западное МСУТ СК отмечало, что пилот 1975 года рождения не выжил.