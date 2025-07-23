Упавший украинский истребитель Mirage утонул в болоте

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о начале проверки по факту падения французского истребителя Mirage-2000 в Волынской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 22 июля во время выполнения боевого задания с одного из аэродромов.

По предварительным данным, пилот сообщил о критической неисправности электроники сразу после взлета. Самолет упал на безлюдной территории и затонул в болотистой местности. Летчик успел катапультироваться, его нашли спасатели, состояние стабильное.

Происшествие квалифицировали по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу. Следователи уже осмотрели место падения, изъяли документацию и приступили к техническим экспертизам. Расследование находится под контролем руководства ГБР.

Украина получила первые Mirage-2000 в феврале. О применении французских истребителей Воздушные силы страны сообщили в марте.