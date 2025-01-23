Упавшая сосулька чуть не убила водителя в Новокузнецке

Упавшая с надземного пешеходного перехода сосулька пробила лобовое стекло автомобиля и чуть не убила водителя на Транспортной улице в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

Водитель отделался испугом и теперь ищет виновных, чтобы ему возместили ущерб. Другие участники движения при этом не пострадали.

Ранее 55-летняя жительница Петрозаводска, выходя из школы, погибла после того, как на нее с крыши упала наледь. Следственный комитет возбудил уголовное дело. После этого мэр города Инна Колыхматова потребовала от управляющих компаний и собственников зданий очистить кровли и убрать сосульки.

Юрист Станислав Трунов рассказал, что для получения компенсации за травмы от упавшей сосульки необходимо зафиксировать все документально, получив справку от скорой помощи и оформив протокол в полиции.