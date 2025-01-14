Упавшая наледь убила женщину в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска погибла после того, как на нее с крыши школы упала наледь. Возбуждено уголовное дело по факту ее гибели, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

Снежная наледь упала с крыши школы № 6 на улице Советской, когда 55-летняя женщина выходила из здания.

«[Она] скончалась на месте от полученных телесных повреждений», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело. В школу прибыла оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают сотрудников школы и очевидцев. Причину гибели женщины установят в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Погибшая была сотрудником юридического колледжа, который находится в здании школы. После гибели женщины мэр города Инна Колыхматова обратилась к собственникам зданий и управляющим компаниям с просьбой очистить кровли и удалить сосульки, сообщило издание Daily Карелия.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина получил травму головы в результате падения наледи с крыши.