Юрист Трунов: в случае повреждения на льду можно потребовать компенсацию

С наступлением зимы в Туле, как и в большинстве городов, увеличивается количество травм, связанных с гололедом и снежными заносами. Юрист Станислав Трунов поделился с «ТСН 24» рекомендациями относительно того, как следует поступать, если на вас упала сосулька, снег или вы поскользнулись и получили повреждение.

Каждый человек должен быть осведомлен о своих правах и обязанностях в случае получения травмы из-за плохого состояния дорог или тротуаров. При наличии подобных обстоятельств пострадавший имеет право требовать компенсации.

Трунов дал следующие рекомендации: зафиксируйте все подробности инцидента, попросите сотрудников скорой помощи предоставить вам соответствующую справку, вызовите полицию для оформления протокола.

Юрист указал на важность своевременной фиксации произошедшего события, поскольку это существенно влияет на дальнейшие юридические процедуры.