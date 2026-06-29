Унесенный смерчем пес сам вернулся в разрушенный дом в Кушве

Shot: пес, которого унесло смерчем, вернулся к хозяину в Кушве

В Кушве пес, которого во время смерча унесло вместе с будкой в лес, самостоятельно вернулся домой. Об этом сообщил Shot .

История свердловского Тотошки началась практически как в известной сказке. Животное находилось в будке, когда сильный ветер подхватил ее и унес в лес. Собака получила травмы, но смогла найти дорогу обратно и пришла в разрушенный частный дом, где ждала хозяина.

Владельца на тот момент в доме уже не было. Однако невероятное путешествие животного закончилось благополучно: местные жители нашли мужчину и передали ему собаку.

Мощный смерч прошел по Свердловской области 22 июня. Из-за разгула стихии в Кушве пострадали 25 человек и 123 дома. Также оказалось забито русло одноименной реки, затор устраняли с помощью тяжелой техники.