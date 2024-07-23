Умерла пострадавшая от взрыва в Апшеронске заведующая аптеки

Mash: в Краснодаре умерла пострадавшая из-за взрыва в Апшеронске провизор

Скончалась провизор, которую спасатели достали из-под завалов после взрыва бытового газа в здании ТЦ в Апшеронске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Заведующая социальной аптекой умерла в краснодарской больнице. Сотрудники МЧС вытащили 40-летнюю женщину 22 июля, она получила перелом бедра, разрыв левого колена, рваные раны и ожоги тела. Хирурги ампутировали ей стопу.

По информации издания, фармацевт не дожила несколько дней до своего 41-го дня рождения.

Взрыв в здании на улице Ворошилова произошел 22 июля. По данным Следственного комитета, ЧП произошло из-за оказания небезопасных услуг. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

По словам очевидицы, взрыв полностью уничтожил аптеку. По словам женщины, на втором этаже разрушенного здания находился офис компании, занимавшейся страхованием. Она подтвердила, что взрыв прогремел изнутри. Видеозапись с последствиями ЧП оказалась в распоряжении 360.ru.