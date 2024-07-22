Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Апшеронске
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после взрыва газа в Апшеронске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
На улице Ворошилова рухнули несколько строительных конструкций, начался пожар. Предварительно, пострадали четыре человека, из-под завалов достали женщину-фармацевта.
«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — уточнили в СК.
Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.
На месте происшествия продолжают работать спасатели. Власти пообещали оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с разрушенным после взрыва зданием.