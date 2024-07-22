Взрыв газа в Апшеронске полностью уничтожил аптеку. Об этом 360.ru сообщила очевидица, которая находилась недалеко от места ЧП.

«Взрыв был сильный в 07:46-07:47, в небе сразу дым появился. Там было небольшое здание, где были аптека <…>. На втором этаже, по-моему, страхование было. Аптеки совсем не осталось. По характеру разлета осколков взрыв был изнутри», — рассказала женщина.

Она также поделилась видео и фото с места событий. На кадрах видно разрушенное взрывом здание, от которого поднимается дым.

Взрыв газа привел к пожару в Апшеронске. На место ЧП направили 10 единиц техники и 28 специалистов. В МЧС сообщили о пострадавших. Одного человека спасли из-под завалов.