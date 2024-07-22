Появились новые кадры с места взрыва в Апшеронске
Видео 360.ru: спасатели продолжили разгребать завалы на месте ЧП в Апшеронске
В результате взрыва газа в Апшеронске оказался разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, четыре человека пострадали. В распоряжении 360.ru оказались новые видео с места происшествия.
Очевидцы сообщили, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.
«Достали, по-моему, всех, сейчас тушат, разгребают завалы на дороге», — рассказал один из собеседников 360.ru.
Другой житель добавил, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.
Взрыв газа в Апшеронске полностью уничтожил аптеку. Из-под завалов достали сотрудницу, об этом 360.ru тоже рассказал очевидец.
«Знаю как фармацевта хорошего, из-за нее и ходили в аптеку», — отметил он.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале писал, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Он подчеркнул, что при необходимости подключат врачей из краевых больниц.