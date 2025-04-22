Умер российский полицейский, впавший в кому на отдыхе в Таиланде

Mash: умер россиянин Шаров, впавший в кому на отдыхе в Таиланде

Полковник полиции в отставке Григорий Шаров, впавший в кому на отдыхе в Паттайе, умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Офицеру стало плохо вскоре после прилета. У него диагностировали инсульт и поместили на ИВЛ. При этом супруга Шарова жаловалась, что тайские врачи вымогают у нее деньги, лечат пациента плохо, не дают перевезти его в Россию и пугают, что он якобы заражен Эболой.

Лишь спустя время региональный исполком ОНФ договорился со страховой компанией, пациента перевели в более современный госпиталь и начали готовить к транспортировке домой, однако было уже поздно.

В ближайшее время тело полицейского отправят в Тюмень, где он жил.

Ранее другой россиянин впал в кому в Таиланде, попав в ДТП. Из-за аварии ему разорвало легкое.