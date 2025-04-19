Впавшего в кому в Таиланде тюменца Григория Шарова подготовят к перевозке в РФ

Ветерана полиции, тюменца Григория Шарова, который на отдыхе в Таиланде попал в реанимацию, отправили в Бангкок для диагностики, лечения и подготовки транспортировки в Россию. Об этом сообщил глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко в Telegram-канале .

Шаров впал в кому после инсульта, после чего семья обратилась в исполком ОНФ Тюменской области с просьбой вернуть его домой. Чуйко рассказал, что правительству региона удалось договориться со страховой компанией «Ингосстрах» о помощи тюменцу.

«Новый лимит покроет существующую задолженность за пребывание в больнице, а также позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию», — сообщил глава исполкома.

Чуйко добавил, что поддерживает связь с семьей Шарова и правительством региона. Возникшие юридические проблемы удалось разрешить.

Бывший заместитель главы УБОП Тюмени Григорий Шаров прилетел в Паттайю в отпуск. На следующий день после прилета ему стало плохо. У мужчины диагностировали инсульт, его поместили на ИВЛ. Страховка не покрыла лечение в местной больнице. Пресса сообщала, что тайские врачи едва не убили полковника, требуя деньги у супруги Шарова. Медики отказались транспортировать мужчину и говорят, что у того может быть Эбола.