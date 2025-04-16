Полковник МВД впал в кому в Таиланде. У его жены потребовали деньги

В Таиланде впал в кому бывший заместитель главы УБОП Тюмени Григорий Шаров. Его троюродная сестра Ирина рассказала 360.ru, что произошло с мужчиной.

Пресса со ссылкой на жену пострадавшего сообщала, что тайские врачи едва не убили полковника. Медики требуют у нее деньги, отказываются транспортировать мужчину и говорят, что у того может быть Эбола.

Шаров прилетел в Паттайю в отпуск. Плохо ему стало на следующий же день. У мужчины диагностировали инсульт, его поместили на ИВЛ. По информации прессы, в госпитале лечат его плохо, страховка больницу не покрыла.

«Он не жаловался, когда поехали. Когда они уже прилетели, ему стало плохо. Одышка, удушье. Его забрали в больницу. Страховая, видимо, там не оплачивает ничего. Сейчас он на искусственной вентиляции легких», — рассказала 360.ru троюродная сестра полковника.

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