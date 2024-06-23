МВД заявило о продолжении столкновения с боевиками в Махачкале

МВД: столкновение с боевиками идет на улице Магомедтагирова в Махачкале

На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с вооруженными преступниками. Об этом заявили в республиканском главке МВД.

«На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика», — подчеркнули в ведомстве.

Также боестолкновение в эти минуты продолжается в Дербенте. Тяжелое ранение получил прибывший на подмогу к коллегам начальник отдела полиции ДагОгней, указали в пресс-службе МВД.

На территории Дагестана сегодня вечером ввели режим КТО. По последней информации полиции, во время перестрелок в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских.

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