МВД заявило о продолжении столкновения с боевиками в Махачкале

МВД: столкновение с боевиками идет на улице Магомедтагирова в Махачкале

На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с вооруженными преступниками. Об этом заявили в республиканском главке МВД .

«На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками. На данный момент ликвидированы четыре боевика», — подчеркнули в ведомстве.

Также боестолкновение в эти минуты продолжается в Дербенте. Тяжелое ранение получил прибывший на подмогу к коллегам начальник отдела полиции ДагОгней, указали в пресс-службе МВД.

На территории Дагестана сегодня вечером ввели режим КТО. По последней информации полиции, во время перестрелок в Махачкале и Дербенте погибли шесть полицейских.