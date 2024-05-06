На Украине уничтожили два предприятия по производству беспилотников | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 13:40 На Украине уничтожили два предприятия по производству беспилотников Минобороны: ВС России уничтожили 2 предприятия по производству ударных БПЛА РИА «Новости»

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Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на Украине два предприятия, которые выпускали ударные беспилотники. В 122 районах боевых действий поразили технику и подразделения украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах», — заявили в ведомстве.

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Силы ПВО сбили 23 беспилотника, семь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и самолет Су-27 Вооруженных сил Украины. В общей сложности с февраля 2022 года в зоне СВО уничтожили 23 785 дронов, 21 508 единиц военной автомобильной техники, 15 923 танка, 9 339 минометов и орудий полевой артиллерии.

Последняя крупная атака украинскими беспилотниками произошла утром 6 мая в Белгородской области. Дроны атаковали микроавтобусы и легковые машины. Погибли семеро, пострадали не менее 40 человек.