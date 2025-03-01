Украинец попытался заколоть свинью, но погиб сам

На Украине мужчина скончался от потери крови после того, как пытаясь забить свинью, его нож случайно соскочил. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Другая Украина».

В полиции Тернопольской области рассказали, что мужчина хотел зарезать свинью, но животное дернулось.

«Врачам не удалось его спасти», — уточнил канал.

Прибывшие медики только констатировали смерть украинца.

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