Владельцу собак, изуродовавших лицо школьнику в Сочи, предъявили обвинение

Владельцу собак, которые покусали девятилетнего мальчика в Сочи, предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

«Проходившие мимо местные жители отогнали собак и сообщили родителям мальчика о произошедшем. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

Во время допроса обвиняемый признал вину и объяснил, что некоторое время не кормил питомцев.

Собак усыпили. Из желудков хаски достали откушенные щеки мальчика. Ткани уже были непригодны для пересадки. Врачи заявили, что повреждения лица у ребенка очень серьезные, поэтому нельзя давать прогнозы о заживлении ран.

Ранее ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге. Пес набросился на женщину, которая прикрыла сына собой. В итоге она получила травмы и попала в больницу. СК возбудил уголовное дело.