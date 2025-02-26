Прикрыла сына собой. Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге

СК: в Екатеринбурге ротвейлер набросился на мать с маленьким ребенком

Ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном на одной из улиц Екатеринбурга. Женщина прикрыла своим телом ребенка, пока не приехала полиция, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Правоохранители организовали проверку после информации в СМИ о нападении собаки на ребенка рядом с жилым домом в среду, 26 февраля. После случившегося мать позвонила в полицию и скорую помощь.

Прохожие пытались помочь женщине, но свирепая собака никого к ней не подпускала. Выяснилось, что у ротвейлера есть хозяин. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также степень повреждений, причиненных ребенку и его матери.

По данным регионального Следственного комитета, собака накинулась на женщину с мальчиком в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В результате нападения горожанка получила травмы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей, проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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